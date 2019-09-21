Политика

РИА Новости КрымРИА Новости КрымВ Крыму объяснили отказ Украины от участия в ПАСЕ «истерикой» Киева

Руководитель рабочей группы при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал отказ Украины от участия в будущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В комментарии РИА Новости Крым юрист высказал мнение, что Евросоюз уже устал от неконструктивных шагов Украины.
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Клинцевич назвал попыткой привлечь внимание отказ Украины от участия в ПАСЕ

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В Крыму объяснили отказ Украины от участия в ПАСЕ «истерикой» Киева

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Клинцевич назвал глупостью отказ Украины участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ

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Клинцевич назвал отказ Украины от ПАСЕ глупостью и попыткой привлечь внимание

Телеканал 360°06:13
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В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»

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В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

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По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
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Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
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Командование ВМС США подтвердило подлинность видео с НЛО

Опубликованные в Интернете видеоролики, на которых зафиксированы попытки перехвата неопознанных летающих объектов Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки, являются подлинными.
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Политика

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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Волейбол

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РБК 12:13
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МИД Саудовской Аравии обвинил в атаке на свои НПЗ Иран

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты страны велись с севера Ирана, а не из Йемена.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Общество

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
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Футбол

Тамбов — Ростов 2:1 (2-й тайм)

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Гороскоп на 21 сентября 2019 года настаивает — занимайтесь творчеством.
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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
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