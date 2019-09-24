Футбол
Российская газетаВ Крыму объяснили приглашение Мамаева в местный клуб
Появление в составе крымского футбольного клуба полузащитника Павла Мамаева, с которым на прошлой неделе клуб "Краснодар" расторг контракт, способствовало бы развитию и популяризации футбола на полуострове. Об этом "РГ" заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.
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Крымский футбольный союз: «Были бы рады Мамаеву, у нас можно заявиться до 26 сентября»
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