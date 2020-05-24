Коронавирус

РБКРБКВ Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ». С начала апреля все въезжающие на территорию полуострова должны провести в условиях карантина 14 дней.
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с чего всё началось

Приезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерватор

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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