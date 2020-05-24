Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ». С начала апреля все въезжающие на территорию полуострова должны провести в условиях карантина 14 дней.

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

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