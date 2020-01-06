Путешествия
РБКАксенов назвал число посетивших Крым туристов
За 2019 год Крым посетили 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, более половины туристов — 57% — прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
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с чего всё началось
Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.Lenta.ru03:54
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области
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Общество
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Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Происшествия
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В предновогодней суете как-то незаметно прошло серьезное событие в российской футбольной глубинке – «Новосибирск» и его главный тренер Игорь Чугайнов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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Общество
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Макаров прошёл второй медосмотр для перехода в «Рубин»
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Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
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Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
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