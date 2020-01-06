с чего всё началось

За 2019 год Крым посетили 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, более половины туристов — 57% — прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Авто Что нужно знать каждому, у кого есть автомобиль в 2020 году В 2020 году российские автолюбители столкнулись с большим количеством новшеств: госномера они теперь смогут получать в автосалоне, на транспортные средства будут введены электронные паспорта и другое.

Армия и оружие Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Технологии В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7 Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Кино Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст» Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".

Происшествия Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.

Футбол Игорь Чугайнов: «Футбол за Уралом влачит жалкое существование» В предновогодней суете как-то незаметно прошло серьезное событие в российской футбольной глубинке – «Новосибирск» и его главный тренер Игорь Чугайнов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.

Здоровье Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.

Футбол Макаров прошёл второй медосмотр для перехода в «Рубин» По данным источника, 21-летний футболист прошёл второй медицинский осмотр в казанском клубе, по результатам которого у игрока не было выявлено проблем со здоровьем.