Путешествия

РБКРБКАксенов назвал число посетивших Крым туристов

За 2019 год Крым посетили 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, более половины туристов — 57% — прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
Читать в источнике
Комментировать227
с чего всё началось
Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook
.
Lenta.ru03:54

Подробнее о событии

В Крыму оценили число посетивших полуостров в 2019 году туристов

RT на русском04:33

Аксенов: Крым принял 7 миллионов 430 тысяч туристов в прошлом году

КП - Крым03:06

Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Интерфакс - Россия02:22

Крым за 2019 год посетили 7,4 миллиона туристов

Российская газета02:31

Аксенов назвал точное число туристов, посетивших Крым в прошлом году

РИА Новости Крым02:23

Аксенов назвал рост турпотока с Украины признанием российского статуса Крыма

ТАСС03:02

Крым поставил новый рекорд по количеству туристов

ИА Крыминформ02:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Футбол

«Наполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Sports.ru 04:55
Хоккей

Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира — 2020.
RT на русском вчера в 16:20
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 02:56
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Телеканал 360° 02:24
Культура

Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов

На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
РБК вчера в 12:02
Кино

В США раздали «Золотые глобусы»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Lenta.ru вчера в 23:44
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости вчера в 02:46
Авто

Что нужно знать каждому, у кого есть автомобиль в 2020 году

В 2020 году российские автолюбители столкнулись с большим количеством новшеств: госномера они теперь смогут получать в автосалоне, на транспортные средства будут введены электронные паспорта и другое.
Уфимские Заметки 03:47
Армия и оружие

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 15:14
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Авто

Fiat вывел на тесты конкурента Креты. Jeep тоже готовит к премьере новый SUV

Справа – трехрядный Jeep Разработка нового Фиата началась еще до того, как владеющий маркой концерн FCA образовал альянс с французским автогигантом PSA, то есть платформа у этого SUV от «родной» компании.
Колёса.ru 03:08
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 03 января в 20:35
Кино

Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

Еще Юрию показалось, что авторы полотна "сэкономили на осветительных приборах - слишком уж много темно-серых планов".
Российская газета вчера в 05:56
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД.
РБК 03:52
Общество

Православные христиане отмечают Сочельник

Сегодня православные христиане отмечают Сочельник — день перед Рождеством.
Тверские ведомости 03:21
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra 04 января в 07:24
Армия и оружие

Пушков оценил идею Трампа ударить по объектам в Иране

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу слов президента США Дональда Трампа о готовности ударить по 52 объектам в Иране.
Взгляд.ру вчера в 05:00
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
РБК 04:20
Футбол

Игорь Чугайнов: «Футбол за Уралом влачит жалкое существование»

В предновогодней суете как-то незаметно прошло серьезное событие в российской футбольной глубинке – «Новосибирск» и его главный тренер Игорь Чугайнов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Sportbox.RU 01:36
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель отправилась в отпуск в компании солиста One Direction

Адель отдыхает в компании солиста One Direction Гарри Стайлса. Папарацци заметили британских поп-звезд на пляже.
RuNews24.ru 04:56
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
StarHit.ru вчера в 17:20
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Коммерсантъ 04 января в 05:54
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 января число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек.
Инфорос 03 января в 05:14
Футбол

Макаров прошёл второй медосмотр для перехода в «Рубин»

По данным источника, 21-летний футболист прошёл второй медицинский осмотр в казанском клубе, по результатам которого у игрока не было выявлено проблем со здоровьем.
Metaratings 04:12
Общество

Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»

В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Peopletalk 03 января в 09:00
Политика

Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Sputnik Таджикистан 01:18
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное