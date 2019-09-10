Политика

ИзвестияИзвестияВ Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

О своих планах по возвращению в Крым «только на танке» Сенцов рассказал на пресс-конференции ранее в этот же день. Однако позже он оговорился, что данные слова не стоит воспринимать буквально. Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
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