Политика
ИзвестияВ Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
О своих планах по возвращению в Крым «только на танке» Сенцов рассказал на пресс-конференции ранее в этот же день. Однако позже он оговорился, что данные слова не стоит воспринимать буквально. Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
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Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Политика
ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле
ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Волейбол
Стал известен состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы
Советский спорт 05:33
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Кино
Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец
Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.
ТАСС 10:24
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Здоровье
Названы способы профилактики тихого инсульта
Многие граждане имеют недиагностированные нарушения мозгового кровообращения, которые могут стать причиной возникновения реального инсульта.
Live24 06:02
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Наука
Во Франции нашли вереницу следов неандертальцев
Вдоль берега ручья в Нормандии (северо-запад Франции) была обнаружена цепочка из 257 следов неандертальцев, оставленных около 80 тысяч лет назад.
МИР 24 05:47
Политика
США подозревают Иран в «незаявленной» деятельности в ядерной отрасли
Отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ может свидетельствовать о том, что у Тегерана есть незаявленные ядерные материалы, а также о том, что власти страны продолжают разработки в этой сфере, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в социальной сети.
Вести.Финанс 10:22
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица» Джона Ву
Культуромания 03:57
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Футбол
Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после выздоровления от пневмонии
Как сообщает Tuttosport, менеджер туринского «Ювентуса» Маурисио Сарри прошел курс лечения от пневмонии.
LiveSport.ru 10:19
Космос
Через 10 лет Индия может создать станцию на Луне
Индия может создать на Луне постоянную базу для добычи гелия-3 через десять лет.
TV BRICS 07:22
Происшествия
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ГАИ.
РИА Новости 10:59
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Народные новости вчера в 09:19
Происшествия
Камера сняла мужчин и девушек, зверски избивших парня в Петербурге
Камера наружного наблюдения сняла на видео подозреваемых в зверском избиении 26-летнего парня в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 11:07
Политика
Трамп назвал переговоры с талибами «мертвыми»
ФАН вчера в 21:59
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27