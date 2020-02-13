Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году.
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В Крыму высмеяли обещание Зеленского построить «город-сад» для переселенцев с полуострова

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Зеленский анонсировал строительство города-сада для крымчан

Lenta.ru12:44
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При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
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Появилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску

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Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
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Посольство России в Анкаре опубликовало в твиттере две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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