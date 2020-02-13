Политика
РИА НовостиВ Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году.
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Шоу-бизнес
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Здоровье
Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Китае (за исключением Гонконга и Макао) от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 умерли 254 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Спорт
Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на ЧМ
На третьем месте расположилась сборная Польши. Польские спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 25, 378 секунд.
Политика
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Авто
УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года
На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.
Политика
Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Армия и оружие
Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США
Посольство России в Анкаре опубликовало в твиттере две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Политика
Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.