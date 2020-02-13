Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году.

В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

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