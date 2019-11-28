Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ

Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной. Об этом в комментарии "РГ" сказал сенатор Сергей Цеков.
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