Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.

с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.

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