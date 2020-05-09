Политика
Газета.RuВ Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.РИА Новости02:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Общество
Коэффициент распространения коронавируса снизился в России
В настоящее время в нашей стране до своего минимального значения снизился коэффициент распространения коронавируса.
Live24 вчера в 05:01
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
Шоу-бизнес
Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме
Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
Происшествия
На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
Здоровье
28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:17
Политика
Определено влияние коронавируса на потенциал США в «сдерживании» РФ
Матеуш Пиотровский, польский аналитик, определил, насколько сильно коронавирусная инфекция повлияла на возможности США в «сдерживании» КНР и РФ.
Discover24 07:52
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
Политика
Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Общество
Город Соль-Илецк закрывают на карантин
О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Единоборства
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Lenta.ru 01:17
Общество
Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
Общество
Что требуется для снятия ограничений: рекомендации Роспотребнадзора
Для третьего этапа требуется коэффициент 0,5 и проверка 100 человек на 100 тысяч.
РЕН ТВ 08 мая в 20:22
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бондарчук отмечает 70-летие
Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.
Россия – Культура 05:21
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Армия и оружие
Эксперты рассказали, что Красная армия сделала с пленными немцами в Берлине
Битва за Берлин началась 16 апреля 1945 года – советской армии пришлось столкнуться с огромным войском, состоявшим из 1200 танков, миллиона солдат и 3500 самолетов.
Discover24 04:28
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30