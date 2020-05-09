Политика

Газета.RuГазета.RuВ Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
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с чего всё началось

В Крыму ответили Зеленскому на слова об установке колокола в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.
РИА Новости02:44

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В Совфеде ответили на идею Зеленского поставить колокол в Симферополе

РБК06:15

Глава «Белорусов Крыма» дал совет Зеленскому по установке колокола в Крыму

ИА Красная Весна07:00

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

РЕН ТВвчера в 14:56

В Крыму назвали планы Зеленского об установке колокола «шутовскими»

News.ru03:26

В Крыму ответили Зеленскому на слова об установке колокола в Симферополе

РИА Новости02:44

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Известия03:23

В Крыму оценили шансы Зеленского установить там колокол Победы: Легче доказать националистам, что он не лох

Life.ruвчера в 14:50
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Общество

Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
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Общество

Коэффициент распространения коронавируса снизился в России

В настоящее время в нашей стране до своего минимального значения снизился коэффициент распространения коронавируса.
Live24 вчера в 05:01
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Наука

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
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Шоу-бизнес

Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
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Происшествия

На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень

Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
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Здоровье

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:17
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Политика

Определено влияние коронавируса на потенциал США в «сдерживании» РФ

Матеуш Пиотровский, польский аналитик, определил, насколько сильно коронавирусная инфекция повлияла на возможности США в «сдерживании» КНР и РФ.
Discover24 07:52
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Политика

Путин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
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Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
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Музыка

В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
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Общество

Город Соль-Илецк закрывают на карантин

О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Единоборства

Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

Lenta.ru 01:17
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Общество

Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
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Общество

Что требуется для снятия ограничений: рекомендации Роспотребнадзора

Для третьего этапа требуется коэффициент 0,5 и проверка 100 человек на 100 тысяч.
РЕН ТВ 08 мая в 20:22
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Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бондарчук отмечает 70-летие

Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.
Россия – Культура 05:21
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
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Общество

В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару

РИА Новости 04:04
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Армия и оружие

Эксперты рассказали, что Красная армия сделала с пленными немцами в Берлине

Битва за Берлин началась 16 апреля 1945 года – советской армии пришлось столкнуться с огромным войском, состоявшим из 1200 танков, миллиона солдат и 3500 самолетов.
Discover24 04:28
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

ТАСС вчера в 14:59
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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