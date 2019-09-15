Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" прокомментировал план главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря. Парламентарий отметил, что инициатива украинского премьера напоминает план коммунистов повернуть вспять сибирские реки.
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с чего всё началось

Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского премьера Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.
Известиявчера в 13:39

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Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря

Известиявчера в 13:39

В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря

РИА Новостивчера в 20:56

В Госдуме оценили идею Украины о соединении Черного и Балтийского морей

URA.Ruвчера в 15:11

В Госдуме отреагировали на идею Киева соединить Балтийское и Черное моря

РБКвчера в 23:57

В Крыму сравнили планы Украины с попыткой повернуть реки вспять

РЕН ТВвчера в 23:15

Депутат Госдумы оценил планы Украины соединить Балтийское и Черное моря

Газета.Ruвчера в 21:50

В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей

Комсомольская правда00:03
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Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Политика

Олег Сенцов показал фотографию из российской тюрьмы

РБК 08:32
Политика

МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования

Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила киевские власти в саботаже мирного урегулирования конфликта между Украиной и республикой.
Пятый канал 08:45
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток вчера в 07:01
Здоровье

Врач назвал главные симптомы рака мозга

Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Спорт

Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника

На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Армия и оружие

В Минобороны РФ разработали варианты нового авианосца

В Минобороны РФ разработали варианты нового авианосца в атомном и неатомном исполнении.
Актуальные Новости 08:30
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости 13 сентября в 10:30
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Волейбол

Женская сборная России по волейболу победила японок на Кубке мира

Сегодня, 15 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт 09:01
Энергетика

Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов

В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.
Газета.Ru 08:40
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Московский Комсомолец вчера в 01:07
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия

Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца

Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Футбол

Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04»

Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.
Bobsoccer 07:45
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Футбол

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Армия и оружие

Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

РБК 04:52
Наука

В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Религия

Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»

Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Культура

Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша

Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру 13 сентября в 04:49
Здоровье

Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса

Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Общество

Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Общество

Скончался академик Виктор Ивантер

Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября.
Российская газета 08:25
Происшествия

На Алтае вновь произошло землетрясение

Эпицентр находился в Онгудайском районе. Напомним, 13 сентября утром в Республике Алтай произошло сильное землетрясение.
Алтапресс 00:23
Армия и оружие

В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок С-400

В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в страну.
Газета.Ru 06:29
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