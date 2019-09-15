Политика
РИА НовостиВ Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" прокомментировал план главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря. Парламентарий отметил, что инициатива украинского премьера напоминает план коммунистов повернуть вспять сибирские реки.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского премьера Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.Известиявчера в 13:39
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В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей
Комсомольская правда00:03
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В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
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Женская сборная России по волейболу победила японок на Кубке мира
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Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов
В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.
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Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
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Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Московский Комсомолец вчера в 01:07
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Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
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В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок С-400
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Газета.Ru 06:29