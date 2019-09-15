Политика
РИА НовостиВ Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" прокомментировал план главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря. Парламентарий отметил, что инициатива украинского премьера напоминает план коммунистов повернуть вспять сибирские реки.
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Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского премьера Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.Известиявчера в 13:39
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В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей
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В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
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Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
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