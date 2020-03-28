На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море). Он считает, что на подобного рода заявления не следует обращать внимания, так как они являются следствием проявления "эпидемии националима" в стране.

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

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