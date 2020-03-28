Политика
Газета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море). Он считает, что на подобного рода заявления не следует обращать внимания, так как они являются следствием проявления "эпидемии националима" в стране.
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с чего всё началось
На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.ФАНвчера в 11:20
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Лайнер с российскими туристами из Таиланда приземлится в Воронеже
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Общество
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Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Политика
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Общество
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Экономика
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Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
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В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
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Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина
Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Космос
Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
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Гузеева матом обругала россиян за прогулки
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