Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море). Он считает, что на подобного рода заявления не следует обращать внимания, так как они являются следствием проявления "эпидемии националима" в стране.
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с чего всё началось

В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.
ФАНвчера в 11:20

Подробнее о событии

Предложение построить азовскую базу НАТО сочли неадекватным

РЕН ТВвчера в 19:47

В России оценили идею создать на Украине военную базу НАТО

Lenta.ruвчера в 17:32

В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

Piter.tvвчера в 09:38

«Пытаются напомнить миру об Украине». В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

Life.ruвчера в 13:10

В Госдуме оценили петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

News.ruвчера в 10:47

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Газета.Ruвчера в 14:42

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

РИА Новостивчера в 09:59
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Происшествия

Лайнер с российскими туристами из Таиланда приземлится в Воронеже

Самолет с российскими туристами, возвращающимися с тайского острова Пхукет, прибудет в Воронеж в воскресенье, 29 марта.
Обозреватель Врн вчера в 15:13
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

В России от Роспотребнадзора поступила новая рекомендация для родителей и детей по карантину.
ToDay News Ufa вчера в 03:58
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК вчера в 13:48
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 26 марта в 13:18
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Гулькина сделала первый аборт в 15 лет

НТВ вчера в 16:04
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro 27 марта в 22:32
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК вчера в 14:25
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия вчера в 17:44
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News вчера в 11:24
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
РБК вчера в 19:10
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Транспорт

Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Космос

Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась

О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
Naked Science 27 марта в 02:42
Авто

Названы секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Эксперты портала SpeedMe составили список опций автомобилей, о которых могут не знать их владельцы.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
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