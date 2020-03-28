Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.

с чего всё началось

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал глупостью предложения, звучащие из Украины, по созданию военно-морской базы НАТО в Азовском море.

В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

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