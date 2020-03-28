Политика
РИА НовостиВ Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал глупостью предложения, звучащие из Украины, по созданию военно-морской базы НАТО в Азовском море.
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с чего всё началось
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.РИА Новости09:59
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Технологии
ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки
Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.
Происшествия
В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Шоу-бизнес
Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция
Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд
Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Космос
Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса
Армия и оружие
Россия вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане
28 марта отдел информационного обеспечения Приморского региона сообщил о начале учений в акватории Тихого океана с участием кораблей соединения охраны водного района, сообщает Вечерний курьер.
Армия и оружие
Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
В России общее число случаев коронавируса достигло 1264.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
Музыка
«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам
В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Политика
Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии
Минобороны опубликовало видео работы российских военных врачей и специалистов РХБ защиты в итальянском Бергамо.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Армия и оружие