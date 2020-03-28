Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал глупостью предложения, звучащие из Украины, по созданию военно-морской базы НАТО в Азовском море.
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В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости09:59

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В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

ФАН11:20

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

РИА Новости09:59

В Крыму оценили призывы на Украине создать в Азовском море базу НАТО

Аргументы недели09:56

В Крыму ответили на идею создать базу НАТО в Азовском море

Красная весна10:54

В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

Piter.tv09:38

В Крыму оценили идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

РЕН ТВ09:01

В Госдуме оценили петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

News.ru10:47
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Технологии

ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.
Народные новости вчера в 09:46
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Remedium.ru вчера в 07:09
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Шоу-бизнес

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Российская газета 07:52
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.
Мослента 06:01
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Космос

Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса

N+1 вчера в 15:29
Армия и оружие

Россия вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

28 марта отдел информационного обеспечения Приморского региона сообщил о начале учений в акватории Тихого океана с участием кораблей соединения охраны водного района, сообщает Вечерний курьер.
Вечерний курьер 10:06
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru 10:04
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

В России общее число случаев коронавируса достигло 1264.
62инфо 06:54
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Регион online 26 марта в 14:02
Музыка

«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам

В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Ридус 06:13
Политика

Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

Минобороны опубликовало видео работы российских военных врачей и специалистов РХБ защиты в итальянском Бергамо.
РИА Новости вчера в 11:51
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РИА Новости 02:31
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Армия и оружие

От обстрела на Донбассе погибла женщина 1931 года рождения

Евразия Daily 09:55
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