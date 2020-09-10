Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов

В Крыму назвали решение украинского суда о заочном аресте 65 российских самолётов, выполнявших полёты на полуостров, очередным политическим блефом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов

Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости02:35
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

В Крыму ответили на решение Киева заочно арестовать российские самолёты

Аргументы и Факты03:43
Российская газета

В Крыму оценили последствия от ареста Украиной 65 самолетов РФ

Российская газета02:52
Известия

В Крыму назвали блефом заочный арест Украиной российских самолетов

Известия03:02
РИА Новости

В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов

РИА Новости02:35
Lenta.ru

В Госдуме отреагировали на арест Украиной летавших в Крым российских самолетов

Lenta.ruвчера в 16:35
Газета.Ru

В ГД прокомментировали арест 65 российских самолетов Украиной

Газета.Ruвчера в 16:23
Царьград

"А по сусалам?": Сатановский про "арест" Киевом 65 российских самолётов

Царьградвчера в 16:07

Прокурор просит условный срок Кушиташвили за наркотики и нападение

Прокурор в прениях сторон запросил условный срок для чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235 военного гарнизонного суда.
Прокурор просит условный срок Кушиташвили за наркотики и нападение
РИА Новости03:37

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
61

Белорусский шахтер приковал себя в шахте, требуя отставки Лукашенко

Шахтер ОАО "Беларуськалий" устроил забастовку и объявил, что отказывается подниматься из шахты на поверхность до выполнения его требований, среди которых также указана отставка действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РЕН ТВ04:30
9

В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:25
18

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
107

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
101