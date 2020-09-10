В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов
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В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов
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В Крыму назвали решение украинского суда о заочном аресте 65 российских самолётов, выполнявших полёты на полуостров, очередным политическим блефом.В источнике
С чего всё началось
В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов
Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости02:35
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