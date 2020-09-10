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В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов

В Крыму назвали решение украинского суда о заочном аресте 65 российских самолётов, выполнявших полёты на полуостров, очередным политическим блефом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме назвали хамством заочный арест Украиной российских самолетов

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет назвал хамством заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
РИА Новостивчера в 15:29
Подробнее о событии
Российская газета

В Крыму оценили последствия от ареста Украиной 65 самолетов РФ

Российская газета02:52
РИА Новости

В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов

РИА Новости02:35
Lenta.ru

В Госдуме отреагировали на арест Украиной летавших в Крым российских самолетов

Lenta.ruвчера в 16:35
РЕН ТВ

Заочный арест российских самолетов Украиной сочли «кислотным решением»

РЕН ТВ17:54
Life.ru

«Кислотные и агрессивные решения». В Госдуме назвали наглостью и хамством «арест» Украиной 65 российских самолётов

Life.ruвчера в 16:54
Известия

В Крыму назвали блефом заочный арест Украиной российских самолетов

Известия03:02
Газета.Ru

В ГД прокомментировали арест 65 российских самолетов Украиной

Газета.Ruвчера в 16:23

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В среду в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам памяти знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом нынешнего года из-за осложнений вызванных коронавирусом.
Российская газета01:35

Грымов заподозрил Пашаева в стремлении «уничтожить пьяного водилу»

Следите за развитием событий в трансляции: "Михаил Ефремов получил восемь лет колонии: новости и комментарии" Грымов назвал фарсом судебный процесс по делу Ефремова и отметил, что именно адвокат Пашаев "превратил человеческую драму в клоунаду".
REGNUM02:34
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале

Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб. По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%.
Ведомостивчера в 13:08
5

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфаксвчера в 10:02
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«Российских хакеров» подозревают в атаке на штаб Байдена

Источники Reuters заявили, что консалтинговая фирма, оказывающая услуги кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену, подвергалась хакерским атакам, предположительно, из России.
Аргументы и Факты02:41

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, Вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
RT на русском23:45
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Большинство россиян не работают по специальности, указанной в дипломе

Согласно опросу, проведенному интернет-ресурсами «Работа.ру» и «Рамблер», большинство граждан РФ (64%) не работают по специальностям, полученным в учебных заведениях (от училищ до вузов).
Южный Федеральный02:39
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