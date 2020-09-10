В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов
В Крыму назвали решение украинского суда о заочном аресте 65 российских самолётов, выполнявших полёты на полуостров, очередным политическим блефом.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме назвали хамством заочный арест Украиной российских самолетов
Депутат Госдумы России Михаил Шеремет назвал хамством заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
РИА Новостивчера в 15:29
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