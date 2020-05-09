Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, шансы главы государства что-то построить в российском городе ничтожны.
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В Крыму оценили шансы Зеленского на установление колокола в Симферополе

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала РИА Новости планы президента Украины Владимира Зеленского установить колокол на полуострове.
РИА Новостивчера в 12:38

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«Звучит дико»: в Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

НТВ04:54

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

РЕН ТВвчера в 14:56

В Крыму оценили шансы Зеленского на установление колокола в Симферополе

РИА Новостивчера в 12:38

В Крыму оценили шансы Зеленского установить там колокол Победы: Легче доказать националистам, что он не лох

Life.ruвчера в 14:50

Глава украинской общины Крыма: Зеленский подарил народу эфемерные колокола

ИА Красная Веснавчера в 13:40

В Крыму назвали дикостью планы Зеленского установить колокол в Симферополе

News.ruвчера в 13:02

Зеленскому посоветовали забыть о претензиях на Крым

Южный Федеральныйвчера в 14:53
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Происшествия

В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости вчера в 15:17
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,2K
Общество

В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса

Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня.
Lenta.ru 05:38
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Общество

Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42
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Происшествия

В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию

Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
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Общество

Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов о победе Гэтжи над Фергюсоном: Впечатляет

Allboxing.ru 01:14
Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости 07 мая в 05:55
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Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings вчера в 11:18
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Общество

В России выявлено еще 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 мая, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны из 85.
Gazeta.SPb 04:15
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
1,4K
Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
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Технологии

Илон Маск пообещал начать чипировать людей до конца 2020 года

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что основанная им компания Neuralink готова начать внедрять электронные чипы людям в мозг.
Planet Today 08 мая в 07:17
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Единоборства

Уайт пообещал организовать для Яна титульный поединок

ProstoProSport 03:11
Гаджеты

Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер

Возможность подготовки компанией Apple своих первых профессиональных наушников AirPods Studio подтвердил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) 9 мая в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 14:55
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
27
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Армия и оружие

На российскую авиабазу «Хмеймим» напали протурецкие террористы

ГЛАС.RU 04:56
8
Общество

В Минздраве рекомендовали перенести ЕГЭ на конец лета

Единый государственный экзамен рекомендовали перенести на август или сентябрь. Предложение озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко.
SmolDaily 08 мая в 13:11
1,6K
Здоровье

В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая

В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.
Konkurent.ru 05:42
Происшествия

Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива

Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
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Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
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Политика

Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Общество

ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
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Происшествия

В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении

В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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