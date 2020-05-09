Политика
РЕН ТВВ Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, шансы главы государства что-то построить в российском городе ничтожны.
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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала РИА Новости планы президента Украины Владимира Зеленского установить колокол на полуострове.РИА Новостивчера в 12:38
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Глава украинской общины Крыма: Зеленский подарил народу эфемерные колокола
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