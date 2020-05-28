Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

В России ответили на призыв дипломата США продолжить водную блокаду Крыма

Газета.Ru14:59

В России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма

News.ru14:55

В России оценили призывы бывшего посла США продолжить водную блокаду Крыма

ИА Красная Весна08:58

В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова

Взгляд.ру13:38

В России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма

РИА Новости14:04

В Крыму оценили заявление дипломата США по водной блокаде полуострова

Известия13:52

В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма

Российская газета08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
2,9K
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
363
Происшествия

Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
457
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
6,9K
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
2,4K
Общество

В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице

На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию.
Москва 24 09:18
5
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Lenta.ru 13:17
182
Общество

Коми перейдет на первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 13:15
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
3,8K
Армия и оружие

Военные парады 24 июня состоятся в десяти городах ЮВО

Вести.Ru вчера в 10:06
16
Экономика

На Урале за время самоизоляции выросли цены на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья за последние два месяца, с начала ограничений из-за коронавируса, снизились на 7,4%. Однако в Уральском федеральном округе зафиксирован самый высокий рост цен в стране — на 4,7%, говорится в исследовании ЦИАН.
URA.Ru 12:45
Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
2
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
695
Армия и оружие

В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем»

Пекин, 28 мая 2020, 22:27 — REGNUM Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «американским прихвостнем» и главным инструментом США в борьбе с Россией.
REGNUM 15:27
16
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
6
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
186
Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru 14:50
29
Общество

Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33
2
Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
1,4K
Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы

3DNews вчера в 13:11
2
Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 25 мая в 15:07
43
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
16
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант 07:00
6
Наука

Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут

Яркий солнечный свет обладает разрушительными свойствами для вирусных частиц SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие болезни COVID-19.
NewInform 04:52
95
Общество

Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета

Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
Вести ФМ 04:10
340
Транспорт

Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
46
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,4K
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Эдвард Хёрбст
Американский дипломат
Отставной американский дипломат; посол США в Узбекистане и посол США на Украине. В 2006 году госсекретарь США Кондолиза Райс назначила Джона Хёрбста координатором Управления реконструкции и стабилизации. Он принял новое положение летом того же года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное