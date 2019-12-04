Политика
URA.RuПрезидент Казахстана высказался о присоединении Крыма к России
Как уточнил глава Казахстана, он поддерживает «абсолютно доверительные и добрососедские отношения» с Россией. Токаев также напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил инициатором мирных переговоров по решению конфликта в Донбассе.
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Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
После взрыва газа в доме под Белгородом возбуждено дело
Футбол
В МВД прокомментировали задержания фанатов «Спартака»
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
Меркель назвала причину высылки российских дипломатов
Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
Экономика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Авто
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Армия и оружие
Отказ США от СНВ-3 приведет к ядерной войне. Колонка Евгения Беня
В США допускают прекращение СНВ-3 После того, как Белый дом простимулировал прекращение действия ДРСМД, что привело стороны к отказу от него, в американских СМИ не раз муссировалась информация о том, что группа американских конгрессменов не прочь отказаться и от пролонгации СНВ-3 в 2021 году.
Армия и оружие
Контракт на модернизированные Ка-52М могут подписать в 2020 году
В холдинге «Вертолеты России» (является частью «Ростеха»), выразили надежду на получение долгосрочного контракта на модернизированные ударные вертолеты Ка-52М «Аллигатор» в 2020 году.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Политика
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Игры
Обзор Darksiders Genesis: возвращение к истокам
Война - традиционный суровый милишник, ветераны первой части сразу поймут, что всадник использует те же самые приёмы, только с видом сверху.
Музыка
В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню
В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Общество
Симоньян ответила на слова Навального про звонок в ФБК
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ответила Алексею Навальному, который написал о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает RT.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Футбол
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022
УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.
Политика
В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Футбол
Футбольные агенты заработали в 2019 году более 650 миллионов долларов
На долю европейских клубов приходится 625,9 миллиона долларов из 653,9 миллиона агентских выплат — то есть 95,7%. Данные, опубликованные в этом отчете, были получены из ITMS, которая используется всеми 211 ассоциациями-членами ФИФА и более 7500 профессиональными футбольными клубами по всему миру.
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