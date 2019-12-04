Политика

URA.RuURA.RuПрезидент Казахстана высказался о присоединении Крыма к России

Как уточнил глава Казахстана, он поддерживает «абсолютно доверительные и добрососедские отношения» с Россией. Токаев также напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил инициатором мирных переговоров по решению конфликта в Донбассе.
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