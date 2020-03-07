Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

с чего всё началось

Местные депутаты не трогают эту воду, потому что боятся химикатов. В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

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