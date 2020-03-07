Политика

Piter.tvPiter.tvВ Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

Местные депутаты не трогают эту воду, потому что боятся химикатов. В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
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с чего всё началось

В Крыму заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости02:33

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Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Газета.Ru07:19

Не прикоснемся к воде Киева: Константинов заявил о недоверии Украине

РИА Новости Крым05:56

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

Lenta.ru03:18

Константинов: крымчане не прикоснутся к украинской воде

Krym.News03:52

В Крыму заявили о нежелании прикасаться к воде с Украины

Известия03:23

В Крыму заявили о нежелании «прикасаться к днепровской воде»

Российская газета04:27

В Крыму заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

РИА Новости02:33
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»

Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
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В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
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Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Интерфакс 10:58
Биатлон

Алябьев рассказал, что в СБР не довольны руководством Драчева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал об отношении членов Союза биатлонистов России к главе организации Владимиру Драчеву.
iReactor вчера в 09:40
Общество

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
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Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Общество

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Lenta.ru 15:06
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru 13:04
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru вчера в 02:03
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru 07:14
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта

Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Телеканал Санкт-Петербург 05 марта в 11:49
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадебную церемонию из-за вспышки коронавируса, сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика

«Обидное сравнение», - Трамп высказался о борьбе с коронавирусом и разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сравнил тестирование на коронавирус с разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Первый канал выпускает документальный фильм «Прожить, понять» к 80-летию Ларисы Голубкиной

Вокруг ТВ 14:50
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Ида Галич показала первую фотосессию новорожденного сына

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Биатлон

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AMD провела мартовскую презентацию для инвесторов где, вопреки ожиданиям, не показала новых видеокарт RDNA 2. Но кое-что всё же рассказали.
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Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия вчера в 10:28
Общество

Правительство выделило более 18 млрд рублей на зарплаты медикам

Санкт-Петербург получит более 1,7 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу. Около 445 млн рублей будет направлено в Краснодарский край.
Деловое.ТВ 08:24
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

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Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда

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Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
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Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

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В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Lenta.ru 12:33
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Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде

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От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 50 человек

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Владимир Андреевич Константинов
Российский политик
Российский политический деятель. Председатель Государственного совета Республики Крым с 17 марта 2014 года. Секретарь крымского регионального отделения партии «Единая Россия» с 7 апреля 2014 года.
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