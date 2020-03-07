Политика
Piter.tvВ Крыму отказались прикасаться к воде с Украины
Местные депутаты не трогают эту воду, потому что боятся химикатов. В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
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с чего всё началось
Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.РИА Новости02:33
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Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Биатлон
Алябьев рассказал, что в СБР не довольны руководством Драчева
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал об отношении членов Союза биатлонистов России к главе организации Владимиру Драчеву.
Общество
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадебную церемонию из-за вспышки коронавируса, сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.
Политика
«Обидное сравнение», - Трамп высказался о борьбе с коронавирусом и разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сравнил тестирование на коронавирус с разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Кино
Первый канал выпускает документальный фильм «Прожить, понять» к 80-летию Ларисы Голубкиной
Шоу-бизнес
Ида Галич показала первую фотосессию новорожденного сына
7 февраля Ида Галич впервые стала мамой. Блогер родила своему супругу Алану Басиеву сына, которого назвали Леон.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Гаджеты
Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года
AMD провела мартовскую презентацию для инвесторов где, вопреки ожиданиям, не показала новых видеокарт RDNA 2. Но кое-что всё же рассказали.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Общество
Правительство выделило более 18 млрд рублей на зарплаты медикам
Санкт-Петербург получит более 1,7 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу. Около 445 млн рублей будет направлено в Краснодарский край.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Кино
Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Общество
От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 50 человек
В Италии за сутки от коронавируса скончались 49 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Общество
Гороскоп на 8 марта: организаторские способности проявятся у Тельцов
Овны Гора дел свалится на Овнов, множество времени уйдет на решение проблем, которые внезапно будут появляться в течение дня, но острый ум и решительность представителей знака позволят вырваться из череды неприятностей и весело провести вечер.