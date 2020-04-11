Коронавирус
Российская газетаВ Крыму отсрочили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Штрафы за нарушение режима самоизоляции начнут взимать с крымчан со среды 15 апреля. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирсной инфекции сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Штрафы должны применяться только к нарушителям. Мы до среды еще разрабатываем ситуацию с МВД. До среды будут только профилактические беседы. Задача одна: ни один человек, который вышел на улицу за лекарствами или купить продукты, не пострадает.
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