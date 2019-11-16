Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Общество В России могут изменить правила раздела имущества при разводе Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.

Происшествия СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.

Гаджеты Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.

Авто Новый пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году Южнокорейский автопроизводитель объявил сегодня, что производство Santa Cruz начнется в 2021 году на сборочном заводе компании в Монтгомери, штат Алабама.

Происшествия Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.

Игры Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.

Шоу-бизнес В Москве нашлась пропавшая мать актера Александра Носика В Москве отыскали пропавшую на прогулке с сиделкой 75-летнюю актрису Марию Стерникову, мать актера Александра Носика.

Общество В Литве заявили, что приезжают в Петербург из-за секс-туризма По информации издания Ru.Delf, мужчины из Литвы, после появления электронных виз, приезжают в Северную столицу из-за секс-туризма.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Единоборства Боец ММА из Бахрейна получил тяжелую травму в поединке с литовцем Боец ММА из Бахрейна Хуссейн Аяд Абдулла сломал ногу во время боя против литовского спортсмена Маттиса Жаровса.

Происшествия На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.

Общество В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.

Армия и оружие Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.

Экономика РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Происшествия Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.

Политика Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.

Шоу-бизнес Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Происшествия Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.

Футбол Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм) Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.

Космос Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.

Здоровье Глобальная эпидемия суперинфекций началась Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.