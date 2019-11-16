Политика

РБКРБКВ Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
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Помпео объяснил разницу в признании статуса Крыма и Голанских высот

RT на русском05:37

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

РБК07:42

Слуцкий назвал политической слепотой сравнение Помпео Крыма и Голан

Телеканал 360°07:55

Вашингтон обвинили в «вытирании ног» о международное право

Вести.Ru10:30

Слуцкий назвал заявление Помпео о непризнании Крыма ярким примером двойных стандартов

Парламентская газета04:29

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

РИА Новости05:16

На примере Голан и Крыма США насаждают политическую слепоту — Слуцкий

REGNUM04:35
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Помпео «потупил» с Голанскими высотами и Крымом

Вести.UZ06:13
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

РИА Новости 15:05
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском 13:23
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Кино

Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах

Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
UfacityNews.ru 14 ноября в 03:30
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Газета.Ru 03:14
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
Футбол

ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

ТАСС Спорт 13:59
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Происшествия

Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
РБК 16:02
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер 14 ноября в 22:07
Здоровье

Врачи назвали полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови

В растении содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы, но его ГИ равно 75 ед. Кабачки увеличивают уровень глюкозы в крови.
RuNews24.ru вчера в 03:54
Автоспорт

Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Motorsport.com Россия 15:10
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Кино

В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»

REGNUM 14 ноября в 00:53
Армия и оружие

National Interest рассказал о «серьезном недостатке» Су-57

По мнению заокеанских журналистов, основной проблемой Су-57 является не какие-ли бы то ни было недостатки самого истребителя, а способность России к его массовому производству.
Политическая Экспертиза 04:24
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Спорт-Экспресс 14:52
Общество

Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове

Московский Комсомолец вчера в 05:27
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews вчера в 11:16
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
Известия 12:22
Здоровье

Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций

Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Газета Кемерова 16:29
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-29К

ТАСС 09:11
Кино

Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM 14 ноября в 11:09
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Политика

Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
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Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты

Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Известия 10:46
Кино

Названы даты выпуска новых фильмов MCU

Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Игромания.ру 14:18
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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