Политика
РБКВ Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Читать в источнике
Оценить239
Подробнее о событии
Показать все источники
Слуцкий назвал заявление Помпео о непризнании Крыма ярким примером двойных стандартов
Парламентская газета04:29
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Кино
Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах
Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Футбол
Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4
Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Происшествия
Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
В растении содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы, но его ГИ равно 75 ед. Кабачки увеличивают уровень глюкозы в крови.
Автоспорт
Квят озадачила потеря темпа в квалификации
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Кино
В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»
Армия и оружие
National Interest рассказал о «серьезном недостатке» Су-57
По мнению заокеанских журналистов, основной проблемой Су-57 является не какие-ли бы то ни было недостатки самого истребителя, а способность России к его массовому производству.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Общество
Опубликована переписка убитой Анастасии Ещенко об Олеге Соколове
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Происшествия
Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»
Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован.
Здоровье
Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций
Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Политика
Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Кино
Названы даты выпуска новых фильмов MCU
Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.