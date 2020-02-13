с чего всё началось

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".

В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров

Политика Песков усомнился в объективности соцопросов Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.

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Политика Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17 Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.

Общество Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил атаковать сирийские войска вне Идлиба Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

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Общество В Бурятии снизился прожиточный минимум Постановлением правительства Бурятии от 7 февраля 2020 года № 62 в республике установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года.