Политика
Российская газетаВ Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
«Представители комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым», — написал на своей странице в Facebook председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев, присутствовавший на заседании.Lenta.ru03:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
Песков усомнился в объективности соцопросов
Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Общество
Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии
Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Энергетика
МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть
Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть в I квартале 2020 года на 435 тыс. баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Экономика
Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Гаджеты
Планшет HUAWEI MediaPad M6 появился в России
HUAWEI открыла продажи планшета HUAWEI MediaPad M6 в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Общество
На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид
Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Экономика
Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме
Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил атаковать сирийские войска вне Идлиба
Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
Авто
Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России
На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Общество
Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
Общество
В Бурятии снизился прожиточный минимум
Постановлением правительства Бурятии от 7 февраля 2020 года № 62 в республике установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Кино
Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Общество
WSJ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Основатель и основной владелец Amazon Джефф Безос купил дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.