Политик подчеркнул, что принятие решения о возобновлении сообщения поспособствует выравниванию отношений между Киевом и Москвой, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.

В Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки

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