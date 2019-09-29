Политика

News.ruNews.ruВ Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки

Политик подчеркнул, что принятие решения о возобновлении сообщения поспособствует выравниванию отношений между Киевом и Москвой, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
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В Крыму восхитились идеей Украины возобновить перевозки на полуостров

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РЕН ТВ07:30

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Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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Росстат намерен начать подготавливать и размещать информацию в понятном для россиян виде, сообщил глава статистической службы Павел Малков.
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