Политика
News.ruВ Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки
Политик подчеркнул, что принятие решения о возобновлении сообщения поспособствует выравниванию отношений между Киевом и Москвой, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
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Сергей Цеков: Да что поезда - самолеты надо из Киева в Симферополь пускать!
Комсомольская правда09:03
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Политика
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Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.
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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
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Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
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Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
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Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ.
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Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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Росстат начнет публиковать информацию в понятном для населения виде
Росстат намерен начать подготавливать и размещать информацию в понятном для россиян виде, сообщил глава статистической службы Павел Малков.
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В Австрии стартовали внеочередные выборы в парламент
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