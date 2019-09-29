Политика

News.ruNews.ruВ Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки

Политик подчеркнул, что принятие решения о возобновлении сообщения поспособствует выравниванию отношений между Киевом и Москвой, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
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Российский государственный деятель, российский, ранее украинский политик. Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым с 5 октября 2016 года. Секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ с 1996 по 2010 год.
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