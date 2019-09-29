Политика
News.ruВ Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки
Политик подчеркнул, что принятие решения о возобновлении сообщения поспособствует выравниванию отношений между Киевом и Москвой, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Общество
Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина
На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.
Актуальные Новости 07:50
Политика
Захарова объяснила опасность переговоров с США
Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взгляд.ру 09:22
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Космос
«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики
Портал Поиск 27 сентября в 10:12
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
Российская газета 09:32
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
РИА Новости 09:29
Волейбол
Женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу
В 1999 году российские волейболистки завоевали серебро. Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили сборную Кении в матче КМ.
RT на русском 03:35
Футбол
Спартак — Оренбург 0:0 (1-й тайм)
Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости 08:38
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Футбол
Хацкевич может возглавить московское «Динамо»
Белорусский специалист Александр Хацкевич может быть назначен главным тренером московского «Динамо» во время зимнего перерыва, сообщает украинский сайт «Динамомания».
Sport24.ru 08:43
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Театры
Умер Марк Захаров, режиссер, подаривший нам «Обыкновенное чудо»
LentaChel.ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Российская газета 06:32
Футбол
Уэльс обыграл Австралию на Кубке мира
Газета.Ru 05:49
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Культура
На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»
Эхо Москвы 01:30
Гаджеты
Теперь всё официально. Xiaomi начала публичное тестирование MIUI 11 для смартфонов Xiaomi и Redmi
Компания Xiaomi официально начала открытое бета-тестирование прошивки MIUI 11 для более чем трёх десятков моделей смартфонов, выпускаемых под брендами Xiaomi и Redmi.
iXBT.com 27 сентября в 09:57
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов.
Российская газета 07:52
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц микропластика
Научные сотрудники при Университете Макгилла города Монреаль (Канада) провели тщательное исследование, в ходе которого выяснили, что даже при заваривании одного чайного пакетика в организм человека попадает не менее 12-15 миллиардов микрочастиц микропластика.
Ugpressa.ru 03:44