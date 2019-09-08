Политика
RT на русскомВ Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму. В МИД также призвали международных партнёров дать «принципиальную оценку» действиям Москвы и «увеличить давление» на неё. 8 сентября в России проходит единый день голосования.
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Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%
По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются.
Российская газета 07:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Общество
24 тыс. жителей Приморья остались без электричества из-за циклона
По данным пресс-службы энергетиков, без электричества остались около 24 тыс. человек. В крае ведутся аварийно-восстановительные работы.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика
Пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет
9111.ru 06 сентября в 04:39
Единоборства
Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, накануне успешно защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, заработал рекордный для UFC гонорар.
Вести.Ru 05:46
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Гаджеты
В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Политика
Посольство России в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
РИА Новости 06:08
Политика
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
Интерфакс - Россия 06:26
Музыка
Диджею Avicii могло бы исполниться 30 лет
Газета.Ru 07:06
Происшествия
Перед выборами в школе на Васильевском нашли винтовки и кусок мины
Проверка была необходима для обеспечения безопасности избирателей: школьники, судя по всему, не только регулярно находятся рядом с оружием, но и пользуются им. Из кабинета начальной военной подготовки увезли четыре пневматические винтовки и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами.
Фонтанка.Ру 03:33
Космос
В центре Млечного Пути нашли новую звезду
Специалисты в области астрономии сообщили, что им удалось найти новую звезду главной последовательности – самую быструю из когда-либо обнаруженных в Млечном Пути.
Rusargument 05:23
Гаджеты
Трио классических динамиков с Google Assistant от Braun
Megaobzor.com 04:53
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста
ТК Звезда вчера в 17:41
Гаджеты
Смартфоны на новом процессоре Huawei смогут определять сердечные аномалии через камеру
Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30.
Ferra вчера в 10:17
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру вчера в 14:03
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Экономика
Как и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
Политика
Додон встретился с Путиным: газ для Молдавии дорожать не будет
Президент Молдавии Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Евразия Daily вчера в 12:52
Политика
Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина
Коммерсантъ 06:36