Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму. В МИД также призвали международных партнёров дать «принципиальную оценку» действиям Москвы и «увеличить давление» на неё. 8 сентября в России проходит единый день голосования.

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

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