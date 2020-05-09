Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.

с чего всё началось

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает «РИА Новости».

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Общество Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 3,7K

Экономика Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 380

Общество Коэффициент распространения коронавируса в России снова снизился Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,04, снизившись за сутки на 0,02, и оказался на минимальном уровне с начала вспышки. 710

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых. 34

Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 15

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,5K

Общество Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.

Общество Минздрав сообщил о снижении смертности в России на 3,8% в январе-марте В январе число умерших снизилось на 4,9% (или 8 376 человек) по сравнению с январем 2019 года, в феврале - на 3,6% (5 317 человек) по сравнению с февралем 2019 года, а в марте отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% (827 человек). 2

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 1K

Здоровье На Кубани подтверждено еще 99 случаев коронавируса Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в пятницу, 8 мая о регистрации 99 новых случаев коронавируса. 459

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 989

Экономика Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания. 3

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 327

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 408

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 913

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 536

Гаджеты Эксперты сравнили новые MacBook Air и MacBook Pro 13 Профильные эксперты сравнили новые MacBook Air и MacBook Pro 13, которые укомплектованы разными CPU.