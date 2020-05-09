Политика

ИзвестияИзвестияВ Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает «РИА Новости».
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В Крыму ответили Зеленскому на слова об установке колокола в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.
РИА Новости02:44

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В Крыму ответили Зеленскому на слова об установке колокола в Симферополе

РИА Новости02:44

Глава «Белорусов Крыма» дал совет Зеленскому по установке колокола в Крыму

ИА Красная Весна07:00

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Известия03:23

В Крыму назвали планы Зеленского об установке колокола «шутовскими»

News.ru03:26

В Совфеде ответили на идею Зеленского поставить колокол в Симферополе

РБК06:15

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

РЕН ТВвчера в 14:56

В Крыму оценили шансы Зеленского установить там колокол Победы: Легче доказать националистам, что он не лох

Life.ruвчера в 14:50
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Экономика

Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы.
Lenta.ru 06:10
125
Общество

Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 08 мая в 14:39
3,7K
Экономика

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
380
Здоровье

В Подмосковье число больных коронавирусом составило 19 425 человек

С начала пандемии в Московской области коронавирусная инфекция выявлена у 19 425 человек. Выздоровели и выписались 1030 пациентов.
Вести Подмосковья 01:52
933
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России снова снизился

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,04, снизившись за сутки на 0,02, и оказался на минимальном уровне с начала вспышки.
ТАСС 04:29
710
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском вчера в 09:48
34
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
15
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 мая в 12:42
1,5K
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
ГТРК Иртыш 07:12
Общество

Минздрав сообщил о снижении смертности в России на 3,8% в январе-марте

В январе число умерших снизилось на 4,9% (или 8 376 человек) по сравнению с январем 2019 года, в феврале - на 3,6% (5 317 человек) по сравнению с февралем 2019 года, а в марте отмечается небольшой рост числа умерших по сравнению с мартом 2019 года - на 0,5% (827 человек).
Интерфакс 06:23
2
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
1K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
2,8K
Общество

Дуров ответил Дудю, перечислив семь причин не переезжать в США

Росбалт 07 мая в 15:16
2,2K
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 02:03
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Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

CyberSport.ru вчера в 07:16
2
Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
217
Здоровье

На Кубани подтверждено еще 99 случаев коронавируса

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в пятницу, 8 мая о регистрации 99 новых случаев коронавируса.
Kursk.com 08 мая в 05:23
459
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
989
Политика

Путин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
4,5K
Экономика

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
3
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
327
Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
408
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
913
Общество

69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки

Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
536
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
301
Кино

«Союзмультфильм» презентовал свой первый 3D-мультфильм

МТВ онлайн 02:34
4
Гаджеты

Эксперты сравнили новые MacBook Air и MacBook Pro 13

Профильные эксперты сравнили новые MacBook Air и MacBook Pro 13, которые укомплектованы разными CPU.
Актуальные Новости 07:00
Общество

В Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса

По данным на 10 мая, в Татарстане выявлено 85 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 11 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 04:04
118
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram

Live24 07 мая в 13:15
45
Здоровье

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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