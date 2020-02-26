Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
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В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

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Трансфер Вернера может обойтись «Ливерпулю» в 30 млн евро

Переход Вернера может обойтись «Ливерпулю» в 30 миллионов евро, которые были прописаны в новом договоре футболиста в качестве отступных.
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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала о том, как продвигается работа по созданию вакцины от коронавируса, поразившего Китай.
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Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента

Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
REGNUM 08:33
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Политика

Зеленский предложил Разумкову уйти в отставку — СМИ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов уйти с должности, поскольку не хочет ассоциировать себя с депутатами «Слуги народа».
Украина.ру 06:14
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского

Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
РБК 07:02
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Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Политика

Эрдоган назвал место и дату переговоров по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.
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У троих россиян с Diamond Princess в Казани обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 09:00
Авто

Вольфф: Ferrari прибавит на секунду только за счёт мощности

Тото Вольфф не скрывает, что в целом доволен тем, как проходят предсезонные тесты, но при этом допускает, что команда Ferrari ещё не раскрыла все свои козыри.
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Происшествия

Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе

Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Snob.ru 03:40
Политика

Эксперты считают, что цели Трампа для ВМС США недостижимы

Несмотря на поставленную цель увеличить боевой состав ВМС США до 350 кораблей, президент США Дональд Трамп может покинуть свой пост с флотом меньшим, чем рассчитывал в свое время Барак Обама.
Газета.Ru 08:09
Религия

Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании

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Следователи по делу о крушении MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей воздушное судно.
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Армия и оружие

На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине

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Общество

ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.
Gazeta.SPb 08:34
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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Биатлон

Губерниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»

Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
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Политика

Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма

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Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
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Вильфанд призвал россиян забыть слово «целина»

Россиянам следует забыть слово «целина», поскольку изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства.
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Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Lenta.ru 04:26
Экономика

«Платежное средство будущего». Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%

Вчера, 25 февраля, венчурный капиталист Тим Дрейпер спрогнозировал подорожание Bitcoin до $250000 к началу 2023 года.
РБК 08:31
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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