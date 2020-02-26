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Теннис Мария Шарапова завершила карьеру Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

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Политика Эксперты считают, что цели Трампа для ВМС США недостижимы Несмотря на поставленную цель увеличить боевой состав ВМС США до 350 кораблей, президент США Дональд Трамп может покинуть свой пост с флотом меньшим, чем рассчитывал в свое время Барак Обама.

Общество ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.

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