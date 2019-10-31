Политика
РБКВ Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова
Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на реинтеграцию Крыма, сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.РИА Новости00:06
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество
Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Политика
Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
Политика
Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»
Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:15
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Политика
Рада разрешила арестовать депутата Дубневича
Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Украина.ру 05:40
Здоровье
Алтайский Минздрав объявил фейком сообщения о мандариновом гриппе
Ситуацию прокомментировал Минздрав Алтайского края.
Алтайская правда 06:32
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считает важным День народного единства
Почти 70% россиян считают важным праздник День народного единства 4 ноября, половина из них поясняет, что такой праздник сплачивает жителей России.
Дума ТВ 06:22
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык «убогим»
Доктор филологических наук и профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов в своей публикации в Facebook назвал русский язык убогим и клоачным.
ИнфоСМИ 29 октября в 14:56
Армия и оружие
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря, сообщило в четверг южнокорейское Министерство обороны.
МИР 24 05:28
Происшествия
Судмедэксперт на допросе признал, что «пьяный» мальчик был трезвым
На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов заявил, что на момент гибели мальчик был трезв.
Gorodkirov.ru 02:57
Армия и оружие
Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях
«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Футбол
Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним
REGNUM вчера в 07:07
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Космос
1,5 миллиона км над Землей
Российская газета 29 октября в 11:24
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Общество
Путин заявил о сокращении числа абортов в России
Число абортов в России в 2019 году сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с прошлым годом, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Взгляд.ру 06:27