Ранее Зеленский заявил, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

с чего всё началось

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на реинтеграцию Крыма, сообщает «РИА Новости».

В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова

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