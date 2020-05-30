Политика
ИзвестияВ Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
МВД Украины определило 60 участников перестрелки в Броварах
В ближайшее время суд определит меру пресечения для 21 из них Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко доложил о ходе расследования дела о бандитских разборках в Броварах.
SM News 06:00
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 28 мая в 10:43
Общество
Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов
Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл.
Мир новостей вчера в 09:13
Политика
США введут санкции против Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.
Expert.ru вчера в 16:29
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Политика
Лавров назвал число остающихся за рубежом россиян
Более 25 тыс. россиян остаются за границей и из-за пандемии коронавируса не могут вернуться в Россию.
Известия 07:06
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия
В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой
Пять человек получили огнестрельные ранения после конфликта в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, задержаны двое стрелявших, сообщает региональное МВД.
РИА Новости 06:55
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
RT на русском 04:19
Общество
В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня
Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН 28 мая в 11:46
Армия и оружие
В Германии увидели в эгоизме Трампа угрозу «ядерной напасти»
Националистический и эгоистичный курс американского лидера Дональда Трампа подрывает основы контроля над вооружением.
Взгляд.ру 06:59
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Общество
Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса
В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31