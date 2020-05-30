Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

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