Политика
Газета.RuВ Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", — сказал РИА Новости Гемпель.РИА Новости04:39
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