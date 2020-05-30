Политика
Газета.RuВ Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидного.РИА Новости04:39
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