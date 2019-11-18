Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

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Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению. Об этом сообщает РИА "Новости".

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