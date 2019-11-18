Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей. В результате было принято решение задержать нарушителей.
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с чего всё началось

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
РИА Новости01:06

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В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому

Газета.Ru02:15

В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей

Lenta.ru02:11

В Крыму оценили планируемую передачу украинских кораблей Киеву

RT на русском00:51

Власти Крыма назвали передачу украинских кораблей знаком Киеву

Телеканал 360°01:34

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

РИА Новости01:06

В Крыму возрат задержанных кораблей назвали «серьезным знаком» Зеленскому

REGNUM01:51

В Крыму назвали возврат Украине ее кораблей знаком для руководства страны

Известия00:35
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Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Происшествия

В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Инцидент произошел в понедельник утром — на улице маршала Прошлякова загорелся склад с газовым оборудованием.
Вести.Ru 02:12
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Коммерсантъ 00:52
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Общество

Чак-чак признали самой вредной сладостью

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова уверена, что чак-чак, а также все жаренные во фритюре сладости, включая пончики и хворост, являются самыми вредными.
Kazanfirst.ru 02:17
Шоу-бизнес

Между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым вспыхнул скандал

Высказывание, из-за которого вспыхнул скандал, Дмитрий оставил в обсуждении своего первого совместного фото с невестой Екатериной Тулуповой.
7Дней.ру вчера в 07:00
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

REGNUM вчера в 09:51
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

Астраханские калмыки протестовали в Элисте

Калмыки из Астрахани и Волгограда приехали в Элисту на митинг за отставку и.о. главы администрации столицы Калмыкии.
Астраханские новости 01:03
Армия и оружие

Россия получила зарубежные заявки на поставку Су-34

REGNUM 01:59
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 15 ноября в 05:49
Футбол

Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»

Эквадорский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о связи своего клуба с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Политика

Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Футбол

Наставник «Локомотива» просит отстранить члена комитета по этике РФС

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос

31 год назад состоялся запуск системы «Энергия-Буран»

Запуск и полет Запуск ракеты-носителя "Энергия" с космическим кораблем "Буран" состоялся 15 ноября 1988 года в 6:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 15 ноября в 13:06
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:04
Происшествия

В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски

Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
REGNUM вчера в 23:35
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Политика

Жители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси

REGNUM вчера в 04:56
Армия и оружие

Соединение в ЗВО скоро получит бригадный комплект комплекса «Искандер»

Ракетное соединение Западного военного округа скоро получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", сообщил начальник российских ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский.
РИА Новости вчера в 16:41
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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