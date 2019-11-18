Политика
РИА НовостиВ Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей. В результате было принято решение задержать нарушителей.
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с чего всё началось
Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.РИА Новости01:06
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Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Общество
Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров
Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Происшествия
Дело о переехавшем 5-летнюю девочку трамвае направлено в суд
Уголовное дело в отношении водителя трамвая направлено в суд.
Технологии
Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке
Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
Экономика
В Челнах собрали 42 миллиарда рублей налогов
За девять месяцев этого года в бюджет Набережных Челнов поступили 15,9 миллиарда рублей налогов, что на 7 процентов больше показателей 2018-го.
Экономика
ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Армия и оружие
В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО
Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Политика
Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии
Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии, тот факт, что Сирия была так сильно разрушена, связан с западной поддержкой исламистских террористов, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
Общество
В Совфеде опровергли информацию о запрете на посуточную сдачу квартир
Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин опроверг сообщения о запрете правительства на посуточную сдачу квартир.
Общество
Польша перегазовывает на американский и катарский СПГ
Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
Общество
Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь
Пресс-секретарь лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева подтвердил его смерть в ночь на субботу.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Здоровье
Осторожно: Когда хурма смертельно вредна
Оказывается, хурма может быть еще и вредна.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Наука
Как защититься от страшной болезни. Онкология в вопросах и ответах
Факт Американская актриса Анджелина Джоли из-за высокого риска рака удалила обе молочные железы и яичники.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Финансы
Китай пытается избавиться от долларовой зависимости
Для снижения зависимости от доллара Пекин диверсифицирует свои резервы.