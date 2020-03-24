Коронавирус
ИзвестияВ Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом
В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 24 марта. Все заболевшие — жители республики, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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Гаджеты
Xiaomi представила Redmi K30 Pro
Армия и оружие
Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР
Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Кино
Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Армия и оружие
Карабах обвинил Баку в дезинформации о гибели военнослужащего
Во вторник азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны республики распространили информацию о «провокации армянской стороны» на Геранбойском направлении.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Происшествия
Суд направил на принудительное лечение убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Суд Ненецкого округа снял уголовную ответственность с мужчины, убившего шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение окружного суда.
Политика
Путин примет участие в экстренном саммите G20
"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Общество
Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам
Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
Сбербанк отказался ограничивать снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных средств в своих банкоматах после соответствующей рекомендации Центробанка.
Авто
В Екатеринбург зашел крупнейший краснодарский автодилер
Крупнейший автомобильный дилер из Краснодара открыл новый центр в Екатеринбурге.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца
Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Общество
Эксперт рассказала, могли ли россияне массово переболеть коронавирусом в начале года
Россияне рассказывают в соцсетях, что якобы переболели коронавирусом еще в начале 2020 или даже в конце 2019 года.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.