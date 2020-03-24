Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 24 марта. Все заболевшие — жители республики, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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Власти Крыма подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции в регионе

ТАСС09:10

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 24 марта 2020 года: Подтверждено 6 новых случаев

КП - Крым09:01

Число зараженных коронавирусом в Крыму выросло в семь раз

РИА Новости Крым08:14

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости08:17

Еще шесть крымчан заразились коронавирусом - Аксенов

Московский Комсомолец08:16

В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

Известия08:40

Количество зараженных коронавирусом в Крыму увеличилось до 7 человек

КИА08:10
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Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
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Xiaomi представила Redmi K30 Pro

Piter.tv 09:07
Армия и оружие

Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР

Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM 08:19
Политика

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите президента

Подъём 08:29
Кино

Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

Родной город 07:04
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Агентство Телеграф 07:32
Армия и оружие

Карабах обвинил Баку в дезинформации о гибели военнослужащего

Во вторник азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны республики распространили информацию о «провокации армянской стороны» на Геранбойском направлении.
Rusarminfo.ru 05:44
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Происшествия

Суд направил на принудительное лечение убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Суд Ненецкого округа снял уголовную ответственность с мужчины, убившего шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение окружного суда.
Газета.Ru 07:39
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 22 марта в 18:24
Общество

Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Ведомости 09:58
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Общество

Сбербанк отказался ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных средств в своих банкоматах после соответствующей рекомендации Центробанка.
Компания 09:06
Авто

В Екатеринбург зашел крупнейший краснодарский автодилер

Крупнейший автомобильный дилер из Краснодара открыл новый центр в Екатеринбурге.
Car.ru 05:23
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Live24 03:32
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
РИА Новости 08:52
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Российская газета вчера в 10:40
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Политика

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Вести.Ru 09:51
Общество

Эксперт рассказала, могли ли россияне массово переболеть коронавирусом в начале года

Россияне рассказывают в соцсетях, что якобы переболели коронавирусом еще в начале 2020 или даже в конце 2019 года.
ФАН 09:36
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
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