В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 24 марта. Все заболевшие — жители республики, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

Армия и оружие Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

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Происшествия В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.