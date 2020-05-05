Здоровье
ТАССВ Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.
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Комментарии
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Экономика
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК вчера в 08:43
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Авто
Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге
Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Выход продолжения культового сериала 2004 года приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Киноафиша России вчера в 06:38
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Общество
Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru вчера в 21:03
Общество
В Карелии за сутки коронавирусом заболели 12 человек
12 человек заболели за сутки коронавирусом в Карелии.
АиФ Карелия 02:06
Космос
Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю
Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru 03 мая в 11:07
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
ТАСС вчера в 18:27
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Актуальные Новости 03 мая в 23:04