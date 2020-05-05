Здоровье

ТАССТАССВ Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.
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В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

ТАСС03:21

В Крыму выявлено 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице

Севастополь.ру03:10

В Крыму за сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения COVID-19

ИА Крыминформ03:01

В Крыму выявлено 17 новых случаев коронавируса

Форпост Севастополь03:02

В Крыму за сутки 17 новых случаев заражения коронавирусом

КИА03:01

17 человек с коронавирусом выявлены в Крыму за сутки

Крым 2403:08

В Крыму выявлено 17 новых случаев COVID-19

РИА Новости Крым03:01
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:39, Ашберн

Комментарии

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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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