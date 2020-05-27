Коронавирус
КоммерсантъВ Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов. Об этом во «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
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Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион.
с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к правительству РФ с просьбой полностью отменить тестирование на COVID-19 и для туристов и для работников предприятий курортной сферы региона.Полит.ру12:40
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