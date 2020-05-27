Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов. Об этом во «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
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Сергей Аксенов
Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион.
— Сергей АксеновИнтерфакс - Россия 11:49
с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился
 к правительству РФ с просьбой полностью отменить тестирование на COVID-19 и для туристов и для работников предприятий курортной сферы региона.
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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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