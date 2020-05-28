Коронавирус
КоммерсантъВ Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов. Об этом во «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
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с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook сообщил, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы.РБКвчера в 14:31
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Крым просит правительство РФ отменить обязательное тестирование туристов на коронавирус
КП - Крымвчера в 12:14
Власти Крыма попросили правительство РФ отказаться от социальной дистанции на пляжах
Вести Крымвчера в 13:19
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Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов
Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru 02:49
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Поспешное внедрение вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Lenta.ru вчера в 21:59
Происшествия
Американцы митингуют против полицейского произвола
Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
Общество
ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения
В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.
Газета.Ru 02:29
Футбол
«Ювентус» отпустит Пьянича в «Барселону» только в обмен на Артура
По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы отпустят в каталонский клуб своего хавбека Миралема Пьянича только в случае, если в сделку будет включен 23-летний бразилец.
Sports.ru вчера в 03:14
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
В день парада Победы могут объявить выходной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
REGNUM вчера в 08:04
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Здоровье
Доктор Мясников о пандемии: COVID-19 насосался нашей крови и отвалился
«Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор Мясников, являющийся главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в своем Телеграм-канале, сообщает Rambler.
Росбалт 03:10
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Футбол
«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Культура
Музей Норильска примет участие в фестивале «Интермузей-2020»
Примет участие Музей Норильска и в деловой программе объявленного Фондом Потанина в партнерстве с ИКОМ России форума «Музейный гид».
Таймырский телеграф 26 мая в 22:44
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 26 мая выявлено 65 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 26 мая в 01:38
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 26 мая в 11:40
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Политика
Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в Twitter
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что его аккаунт в Twitter взломали профессионалы, по почерку это может быть не только служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости 03:23
Политика
Байден назвал Трампа «абсолютным дураком»
Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки, демократ Джо Байден в беседе с журналистами назвал действующего лидера страны Дональда Трампа дураком из-за его поведения в связи с COVID-19.
Аргументы недели вчера в 00:17
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21