Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов. Об этом во «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
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Крым просит Правительство РФ смягчить требования к санаторно-курортному комплексу

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Политика

На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер

Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Здоровье

В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом

Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
РИА Новости 20:31
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Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
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Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
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Армия и оружие

Российские авиастроители приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

Первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика начал разрабатываться в России.
NewInform вчера в 01:17
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Шоу-бизнес

У Анастасии Шубской и Александра Овечкина родился второй сын

Хоккеист поблагодарил свою супругу за подаренного ему наследника. Uznayvse.ru напоминает, что Илья – второй ребенок в семье Овечкиных.
Uznayvse.ru 04:45
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Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
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Политика

Варшава просчиталась с русофобией – польский эксперт

Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM 13:28
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Армия и оружие

СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса

Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
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Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
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Космос

Причиной возникновения Солнечной системы назвали столкновение галактик

Индикатор вчера в 06:08
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Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
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Энергетика

Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Технологии

Для Windows 10 вышло крупное обновление

Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update к операционной системе Windows 10.
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
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Общество

Boeing возобновил производство лайнеров 737 Max

Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:59
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 17:30
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Здоровье

Онкобольным с коронавирусом в Забайкалье прекратили химиотерапию

Количество заболевших коронавирусом в онкологическом диспансере и краевой клинической больнице в Чите на 25 мая составило 144 случая.
Чита.Ру 21:47
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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