с чего всё началось

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов. Об этом во «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

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