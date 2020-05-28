Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов. Об этом во «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
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с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook сообщил
, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы.
РБКвчера в 14:31

Подробнее о событии

Требования Роспотребнадзора невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций

Крым 24вчера в 13:56

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

RT на русскомвчера в 13:08

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ИА Крыминформвчера в 11:42

Крым просит правительство РФ отменить обязательное тестирование туристов на коронавирус

КП - Крымвчера в 12:14

Крым просит Правительство РФ смягчить требования к санаторно-курортному комплексу

КИАвчера в 11:44

Крым просит отказаться от невыполнимых требований Роспотребнадзора к туризму

ТАССвчера в 12:52

Власти Крыма попросили правительство РФ отказаться от социальной дистанции на пляжах

Вести Крымвчера в 13:19
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Общество

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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая

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РБК 01:51
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
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Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Общество

В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе

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Известия 01:34
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Общество

В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
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В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Экономика

С 1 августа увеличатся накопительные пенсии

Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) 26 мая в 15:18
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Футбол

В Госдуме призвали запретить рестарт чемпионата России по футболу

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с требованием до стабилизации ситуации с коронавирусом запретить проведение чемпионата России по футболу.
МонаВиста вчера в 23:40
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
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Политика

В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»

Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru 26 мая в 14:24
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Общество

Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами

В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
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Экономика

ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб. По словам Киричека, показателей продаж марта этого года и в целом весны прошлого года отрасль еще не достигла.
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru вчера в 10:42
Общество

В Омской области еще 88 человек заболели коронавирусом

По данным на 28 мая, в Омской области зарегистрировали 88 новых случаев заражения коронавирусом.
Город55.ру вчера в 23:13
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Политика

Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество

Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры

В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
REGNUM 00:43
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Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о сроках открытия детских лагерей

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Общественное телевидение России вчера в 12:46
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Общество

В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов

RT на русском вчера в 23:17
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Общество

В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет

В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
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Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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