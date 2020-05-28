Коронавирус
КоммерсантъВ Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов. Об этом во «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
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с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook сообщил, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы.РБКвчера в 14:31
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Крым просит правительство РФ отменить обязательное тестирование туристов на коронавирус
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