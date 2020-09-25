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Ведомости
Ведомости

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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РИА Новости

В Крыму возведут уникальную опреснительную станцию

РИА Новости10:51
Известия

Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму

Известия07:26
REGNUM

Глава Крыма анонсировал строительство первой опреснительной установки

REGNUM03:46
Российская газета

В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды

Российская газета03:51
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформ03:47
ТАСС

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

ТАСС04:47
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крым03:38

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Ведомости14:08
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Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомости14:45

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Конор Макгрегор заявил, что следующий бой проведет против Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против чемпиона мира по боксу в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо.
РИА Новости15:26

Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новости14:55

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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