В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
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В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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