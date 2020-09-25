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Ведомости
Ведомости

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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КП - Крым

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

КП - Крым04:58
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крым03:38
Вести Крым

В Крыму построят уникальную опреснительную установку

Вести Крым05:18
Крым 24

Под Симферополем появится опреснительная установка

Крым 2404:02
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформ03:47
ТАСС

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

ТАСС04:47
КИА

Аксёнов анонсировал строительство опреснительной станции в Крыму

КИА03:37

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального
РБК05:38
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40