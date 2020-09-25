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Ведомости
Ведомости

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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НИА-Крым

В Крыму планируется строительство опреснительной установки

НИА-Крым05:48
КП - Крым

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

КП - Крым04:58
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформ03:47
Крым 24

Под Симферополем появится опреснительная установка

Крым 2404:02
ТАСС

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

ТАСС04:47
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крым03:38
КИА

Аксёнов анонсировал строительство опреснительной станции в Крыму

КИА03:37

Власти начали создание единого госзаказчика для строек на ₽300 млрд

В августе 2020 года о планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства заявлил Хуснуллин: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБК14:17

Владимир Васильев попросил отпустить его под домашний арест

Представители Васильева подали в суд апелляцию, в которой требуют освободить Владимира из-под стражи и назначить ему меру пресечения либо в виде домашнего ареста, либо запретом определённых действий.
Екатеринбург Онлайн13:42

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
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