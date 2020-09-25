«Челси» приобрел у «Ренна» вратаря Эдуара Менди

В текущем сезоне Менди предстоит бороться за место в воротах с испанцем Кепой Аррисабалагой, купленным "Челси" в 2018 году за рекордную для вратарей сумму в €80 млн, и аргентинцем Вилли Кабальеро.