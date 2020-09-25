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Известия

Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму

В поселке Николаевка Симферопольского района Крыма планируют построить уникальную для России опреснительную установку. Об этом глава республики Сергей Аксёнов заявил 25 сентября на совещании по вопросам водоснабжения.В источнике
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КП - Крым

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

КП - Крымвчера в 04:58
Вести Крым

В Крыму построят уникальную опреснительную установку

Вести Крымвчера в 05:18
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крымвчера в 03:38
ТАСС

Аксенов пообещал в марте 2021 года решить проблему дефицита воды в Симферополе

ТАССвчера в 05:48
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформвчера в 03:47
Крым 24

Под Симферополем появится опреснительная установка

Крым 24вчера в 04:02
КИА

Аксёнов анонсировал строительство опреснительной станции в Крыму

КИАвчера в 03:37

Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Марсоход Perseverance снабдили мощным рентгеном

Улучшение создано для поиска окаменелостей на Красной планете Новый марсоход с говорящим названием «Persevehance (Настойчивость)» в ходе миссии «Mars 2020» будет искать на поверхности Красной планеты следы древней микробной жизни, возможно существовавшей миллионы лет назад.
Центральная Служба Новостейвчера в 02:07

Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
РИА Новостивчера в 13:47
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