Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму
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Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму
В поселке Николаевка Симферопольского района Крыма планируют построить уникальную для России опреснительную установку. Об этом глава республики Сергей Аксёнов заявил 25 сентября на совещании по вопросам водоснабжения.В источнике
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Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки
ИА Крыминформвчера в 03:47