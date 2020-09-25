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Ведомости
Ведомости

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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НИА-Крым

В Крыму планируется строительство опреснительной установки

НИА-Крым05:48
КИА

Аксёнов анонсировал строительство опреснительной станции в Крыму

КИА03:37
ТАСС

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

ТАСС04:47
Крым 24

Под Симферополем появится опреснительная установка

Крым 2404:02
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформ03:47
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крым03:38
КП - Крым

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

КП - Крым04:58

Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ru12:13
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUM10:11
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