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Ведомости
Ведомости

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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НИА-Крым

В Крыму планируется строительство опреснительной установки

НИА-Крымвчера в 05:48
КП - Крым

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

КП - Крымвчера в 04:58
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крымвчера в 03:38
Крым 24

Под Симферополем появится опреснительная установка

Крым 24вчера в 04:02
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформвчера в 03:47
ТАСС

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

ТАССвчера в 04:47
КИА

Аксёнов анонсировал строительство опреснительной станции в Крыму

КИАвчера в 03:37

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
1,8K

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24
1,7K

В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости19:38
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Московские театры оштрафуют за нарушение масочного режима

Как рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, проверка выявила нарушения в Доме культуры имени Зуева.
Москва 24вчера в 14:55
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Путин призвал США договориться по вопросам кибербезопасности

Владимир Путин обратился к администрации Трампа с призывом возобновить контакты в области кибербезопасности и разработать двухсторонний межправительственный договор о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по образу и подобию договоров о предотвращении инцидентов на море и в воздухе.
Политика Сегоднявчера в 06:53