В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
Смотрите также
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
CNN: Трамп определился с кандидатурой судьи Верховного суда
Селена Гомес показала свой шрам после пересадки почки
В Кремле ответили ЕС на отказ признать Лукашенко законным президентом
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
«Атоммаш» отгрузил первый корпус реактора для АЭС в Турции
Когда совсем засохнет Крым и кто в этом виноват
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек
В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
Подробнее о событии
Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки
ИА Крыминформвчера в 03:47