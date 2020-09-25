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Ведомости
Ведомости

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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НИА-Крым

В Крыму планируется строительство опреснительной установки

НИА-Крымвчера в 05:48
КП - Крым

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

КП - Крымвчера в 04:58
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крымвчера в 03:38
ТАСС

Аксенов пообещал в марте 2021 года решить проблему дефицита воды в Симферополе

ТАССвчера в 05:48
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформвчера в 03:47
Крым 24

Под Симферополем появится опреснительная установка

Крым 24вчера в 04:02
КИА

Аксёнов анонсировал строительство опреснительной станции в Крыму

КИАвчера в 03:37

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Ведомостивчера в 14:08
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Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
ТАСС17:12
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Эксперт сравнил американский ПТРК Javelin и российский «Корнет»

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» 24 сентября сравнил боевые возможности американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и его российского аналога «Корнет».
Известия24 сентября в 03:42

Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомостивчера в 14:45