Роскосмос не «ревнует» космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.