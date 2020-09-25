В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
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В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки
ИА Крыминформвчера в 03:47