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Ведомости
Ведомости

В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.В источнике
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НИА-Крым

В Крыму планируется строительство опреснительной установки

НИА-Крымвчера в 05:48
КП - Крым

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

КП - Крымвчера в 04:58
КИА

Аксёнов анонсировал строительство опреснительной станции в Крыму

КИАвчера в 03:37
Крым 24

Под Симферополем появится опреснительная установка

Крым 24вчера в 04:02
ИА Крыминформ

Аксёнов анонсировал строительство в Николаевке уникальной опреснительной установки

ИА Крыминформвчера в 03:47
РИА Новости Крым

Уникальный опреснительный завод построят в Николаевке – глава Крыма

РИА Новости Крымвчера в 03:38
ТАСС

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

ТАССвчера в 04:47

Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю

Угроза санкций, риск второй волны коронавируса, а главное общее укрепление доллара к другим валютам привели к резкому скачку курса доллар-рубль, такое объяснение предложили аналитики «РБК», 26 сентября сообщает издание.
Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю
ИА Красная Весна20:10
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Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36
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Роскосмос не «ревнует» космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новостивчера в 18:03

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новостивчера в 04:58
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СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

По словам разработчиков, амбиции Beyond Good & Evil 2 были за пределами реальности: Ансель хотел создать огромный мир с глубочайшей проработкой деталей, где игрок мог бы спокойно перемещаться с планеты на планету.
Игромания.рувчера в 13:39

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Уголовное дело возбудили после убийства тигра в Амурской области

Уголовное дело возбудили после обнаружения убитого тигра вблизи села Новостепановки Свободненского района в Амурской области, сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин в пятницу, 25 сентября.
Известиявчера в 00:02
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В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости19:38

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфаксвчера в 05:45
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