Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию. Он заявил, что вопрос его дальнейшей политической жизни «пока остается открытым». В ближайшем будущем господин Сенцов продолжит заниматься кино.

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

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