Политика
КоммерсантъСенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию. Он заявил, что вопрос его дальнейшей политической жизни «пока остается открытым». В ближайшем будущем господин Сенцов продолжит заниматься кино.
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Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.
— Ефим Фикс, украинский политикРЕН ТВ 09:30
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Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Космос
Умер российский астрофизик Леонид Ксанфомалити
На 88-м году жизни скончался российский астрофизик, специалист в области исследования планет Солнечной системы Леонид Ксанфомалити.
Невские Новости 13:07
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика
Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
ТАСС 01:04
Футбол
Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил вариант, при котором он будет работать и в сборной, и в клубе.
Советский спорт 10:08
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2012 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Политика
ЦИК назвал преступлением передачу удостоверений КПРФ штабу Навального
Булаев напомнил, что на просторах электронных СМИ появлялась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог предоставить штабу Алексея Навального большое количество незаполненных бланков для наблюдателей на избирательных участках.
iReactor 10:35
Космос
Одинокая и прекрасная Земля
В основном все наши направления подготовки связаны с Землёй, и из ваших уст студенты могут услышать информацию о том, что находится за её пределами, и об экспериментах, проводимых на растениях в космосе.
Газета Кабардино-Балкарская правда 02:55
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Происшествия
Появилось видео драки девушек с парнем на Рубинштейна
Появилось видео с камер уличного наблюдения, где запечатлено всё произошедшее в ночь с 6 на 7 сентября на улице Рубинштейна у дома № 28.
78.ru 12:07
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Авто
Прототип BMW Concept 4 обрисовал купе четвёртой серии
Купе уже вовсю тестируется, а шоу-кар BMW Concept 4 показывает во Франкфурте, как может выглядеть новая двухдверка.
Драйв 05:46
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Происшествия
Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар
В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.
RT на русском 13:47
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Как передает "Warspot", ВВС США запускают новую программу модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Политика
Делегация из США приехала в Крым
Газета.Ru вчера в 14:25
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Газета.Ru 15:22